दिल्ली में पांच साल में चुने जाएंगे 5 मेयर , एक बार महिला मेयर के हाथों में होगी MCD की कमान

दिल्ली में हर पांच साल में एमसीडी के चुनाव होते हैं, लेकिन मेयर पद का चुनाव हर साल अप्रैल माह में होता है। चुने हुए पार्षदों में से ही कोई मेयर चुना जाता है।

Delhi

oi-Ankur Singh

MCD Election Result 2022: दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप ने 15 साल से दिल्ली में चल रहे भाजपा के शासन को खत्म कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज करके पूर्ण बहुमत हासिल किया है। वहीं भाजपा के खाते में 104, कांग्रेस के खाते में 9 और निर्दलीयों के पास 3 सीटें आई हैं। वोट शेयर की बात करें तो इस लिहाज से भी आप ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। आप के पास 42.05 फीसदी वोट आया है तो भाजपा के खाते में 39.09 फीसदी वोट आया है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 11.68 फीसदी वोट मिला है।

इसे भी पढ़ें- Delhi MCD: चंडीगढ़ के बाद दिल्ली की बारी, मेयर की रेस से BJP बाहर नहीं, भाजपा ने क्यों कही ये बात?

English summary

MCD Election Result 2022: 5 mayors will be elected every year for one year women is must here is why