Delhi Unlock: सुधरी राजधानी की हालत, 31 मई से धीरे-धीरे खुलेगा लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान

नई दिल्ली, 28 मई। राजधानी में कोरोना का प्रकोप काफी कम हो गया है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली को धीरे-धीरे अनलॉक करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम हफ्तेदर हफ्ते जनता और विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक दिल्ली में धीरे-धीरे लॉकडाउन खोलने का काम करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कोरोना के केस को वापस दिल्ली में बढ़ने ना दें।

सीएम ने कहा कि राजधानी में कोरोना के केसों में काफी कमी आई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण दर 1.5% हो गई है और कोरोना के करीब 1100 नए केस सामने आए हैं। इसलिए कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्रियों को सोमवार सुबह से खोला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्लीवासियों की पूरी मेहनत शामिल है, उन्हीं की वजह से दिल्ली में कोरोना के मरीज कम हुए हैं। इसलिए अब राजधानी धीरे-धीरे अनलॉक के लिए रेडी हो गई है।

लेकिन साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि 'अनलॉक शुरू होने जा रहा है, कोरोना के केस कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए है, ऐसे में हमेंशा ये याद रखने की जरूरत है कि हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि जरा सी गलती फिर से दिल्ली को लॉकडाउन की ओर ले जा सकती है। हर किसी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। संक्रमण ना बढ़े इसलिए हम दिल्ली के धीरे-धीरे खोल रहे हैं क्योंकि एक साथ खोलने से दिल्ली में फिर से कोरोना बढ़ सकता है।'

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को बताया था कि 24 घंटे में दिल्ली में 117 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3725 लोग कोरोना से रिकवर हुए थे। बीते 24 घंटे में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1.53 फीसदी रहा। दिल्ली में अभी कोरोना के कुल केस 14,22,549 हैं और अब तक कुल 13,82,359 लोग दिल्ली में कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केस 16,378 हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक, राजधानी में अस्पतालों में 18,341 खाली बेड हैं, वहीं कोविड सेंटरों में 6070 बेड खाली हैं।

This lockdown will last till Monday, 5am. We will begin the unlocking process. Construction activities & factories will be reopened from Monday keeping the daily wage workers in mind: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal