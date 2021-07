नेशनल मेडिकल कमीशन के इंटर्नशिप मसौदे का IMA ने किया विरोध, पत्र लिखकर कही यह बात

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 15 जुलाई: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से एक आदेश तैयार किया गया है, जिसके तहत मेडिकल छात्रों को एक हफ्ते की भारतीय चिकित्सा प्रणाली या आयुष में इंटर्नशिप करनी होगी। जिसका अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने विरोध जताकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को एक पत्र लिखा है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप 2021 के लिए मसौदा विनियमन पर टिप्पणी करते हुए आईएमए ने लिखा कि आधुनिक चिकित्सा में प्रशिक्षित एक इंटर्न के लिए यह समझदारी नहीं है कि वह दवा की एक ऐसी प्रणाली में भाग लें और उसका अभ्यास करें, जिसे उसने ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई के साथ नहीं सीखा है।

@IMAIndiaOrg sends Observations on draft regulation for compulsory Rotating Internship 2021, placed into the public domain for opinion by National Medical Commission New Delhi. (IMA has written to Chairman @NMC_IND Dr. Suresh Sharma in this regard) pic.twitter.com/a63kpGzBus