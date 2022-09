दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक पंडाल में लगी आग, दमकल की 20 गाड़ियां भेजी गईं

Delhi

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली 4 सितंबर: नई दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात एक पंडाल में आग लग गई। मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां भेजी गई हैं। घटना राजौरी गार्डन इलाके में एचडीएफसी बैंक के पास विशाल एन्क्लेव में सुबह करीब 1.03 बजे की बताई जा रही है। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

हालांकि पंडाल में आग किस वजह से लगी, अभी तक इन बातों का खुलासा नहीं हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं।

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी एसके दुआ ने कहा, ''राजौरी गार्डन में एक टेंट हाउस में आग लग गई। आग को मध्यम श्रेणी का घोषित किया गया था और 23 दमकल गाड़ियां बुझाने के काम में लगी हुई थीं। आग पर अब काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।''

#UPDATE | A fire broke out in a tent house in Rajouri Garden. The fire was declared to be of medium category and 23 fire tenders were engaged in the dousing operation. The fire has now been brought under control. No casualty has been reported: SK Dua, Delhi Fire Service https://t.co/lyPgwjaqQA pic.twitter.com/od1FUHbdfs