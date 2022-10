Dengue:दिल्ली में डेंगू मरीजों के लीवर में आ रही है खराबी, जानिए डॉक्टर क्या बता रहे हैं कारण

Delhi

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Dengue cases in Delhi: दिल्ली में अक्टूबर में 900 से ज्यादा डेंगू मरीज सामने आए हैं और इस साल अबतक कुल 1,876 डेंगू केस का पता चला है। लेकिन, डॉक्टरों का कहना है कि इसबार कई मरीजों के लीवर में दिक्कतें आ रही हैं और कैपिलरी लीक की समस्या भी देखने को मिल रही है। जिन डेंगू मरीजों में लीवर में खराबी देखने को मिल रही है, उनमें से युवाओं की तादाद ज्यादा है। इस बार दिल्ली में डेंगू के मामले देरी से सामने आ रहे हैं, जिसका कारण बारिश में हुई देरी को बताया जा रहा है।

English summary

Dengue cases in Delhi:Liver-related problems are being seen in dengue patients admitted to hospitals in Delhi. Covid ban is being told the reason