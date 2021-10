दिल्ली में 'लव-कुश रामलीला' पर कोरोना-गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज, आयोजकों को चेतावनी

Delhi

oi-Vijay

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नवरात्रि के दिनों हो रहे रामलीला के आयोजनों में दर्शक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि, पुलिस-प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। सरकार के सभी आयोजकों को निर्देश हैं कि, कोरोना वाले मानदंडों का पालन करते हुए ही भीड़-भाड़ वाले आयोजन हैं। इसी तरह के उल्लंघन में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के लव कुश रामलीला के आयोजक पर केस दर्ज किया है। डीसीपी उत्तर सागर सिंह कलसी ने बताया कि, आरोपितों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। उधर, कार्यक्रम के आयोजक ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि सभी मानदंडों का पालन किया जाएगा।

Delhi Police have registered a case under section 188 on the organizer of Delhi's Luv Kush Ramlila for not adhering to the COVID19 norms. The event organiser has assured police that all COVID norms will be followed: DCP North Sagar Singh Kalsi