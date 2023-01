दिल्ली पुलिस को घर से मिले हैंड ग्रेनेड, खालिस्तानी दो संदिग्ध आतंकियों की निशानदेही पर मारी रेड

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भलस्वा डेयरी इलाके में छापेमारी कर एक घर से हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार नौशाद और जगजीत सिंह से पूछताछ के बाद ये छापेमारी की।

oi-Love Gaur

Delhi Police Found Hand Grenade: राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। जहांगीरपुरी इलाके से पुलिस ने दो संदिग्धों लोगों को गिरफ्तार किया, खालिस्तान समर्थित इन संदिग्धों की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भलस्वा डेयरी इलाके में छापेमारी कर एक घर से हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं।

भलस्वा डेयरी पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की छापेमारी में एक घर से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार नौशाद और जगजीत सिंह से पूछताछ के बाद छापेमारी की गई। FSL की टीम ने घर से कुछ ब्लड सैंपल लिए, जहां रेड डाली गई थी, वहां पुलिस को मौके पर खून के धब्बे मिले हैं।

Delhi | In a raid by Delhi Police Spl Cell at Bhalswa Dairy last night, hand grenade recovered from a house. The raid was conducted following the questioning of Naushad and Jagjit Singh arrested under UAPA. FSL team collected some blood samples from the house which was raided. pic.twitter.com/tuH8inHLvc