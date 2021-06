दिल्ली में फिर रफ्तार भरेगी मेट्रो, DMRC ने कहा- 50% यात्री क्षमता के साथ ट्रेनों की संख्या भी होगी आधी

Delhi

नई दिल्ली, 05 जून। कोरोना वायरस की भयावह लहर को काबू करने के बाद अब दिल्ली सरकार ने राजधानी में अनलॉक की प्रकिया शुरू कर दी है। सोमवार यानी 7 जून से दिल्ली में ऑड-ईवन के तर्ज पर दुकानें खोली जाएंगी, साथी ही मेट्रो को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने भी ट्वीट कर दी है। पोस्ट में यात्रियों को बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 7 जून से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ आम जनता के लिए फिर से शुरू होंगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने ट्वीट में आगे बताया कि सोमवार से दिल्ली में चलने वाली कुल ट्रेलों की तुलना में सिर्फ आधी ट्रेनों को चलाया जाएगा। डीएमआरसी ने कहा, 'सोमवार को, उपलब्ध ट्रेनों में से केवल आधी ट्रेनों को अलग-अलग लाइनों पर लगभग 5 से 15 मिनट के टाइम गैप के साथ सेवा में शामिल किया जाएगा।' यह दिशानिर्देश सभी लाइन की मेट्रो पर लागू होगा। अगर आप सोमवार से दिल्ली मेट्रों से यात्रा करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के लिए 5 से 15 मिनट का इंतजार करना पड़ सकता है।

Delhi Metro services will be resumed for general public from 7th June with 50% seating capacity

"On Monday, only half of the available trains will be inducted into service with a frequency ranging from approx. 5 to 15 min on different Lines," says Delhi Metro Rail Corporation pic.twitter.com/et4aMyD7rd