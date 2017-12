VIDEO: दिल्ली के आश्रम-लाजपत नगर फ्लाईओवर पर दो गार्डर के बीच दरार, हो सकता है बड़ा हादसा

नई दिल्ली। दिल्ली के काफी व्यस्त रहने वााले आश्रम-लाजपत नगर फ्लाईओवर के दो गार्डर के बीच बड़ी दरार आई हुई है। रिंग रोड पर लाजपत नगर इलाके में आश्रम से मूलचंद की ओर जाने वाले फ्लाईओवर पर दोनों गार्डरों को बीच करीब एक फुट की जगह बनी हुई है। ये दरार बुधवार को देखी गई। स्कूटर और बाइक इससे बचकर निकल रहे हैं, तो गाड़ियां धीरे-धीरे इससे गुजर रही है। यहां से गुजर रहे लोगों का कहना है कि इसको ठीक ना किया गया तो इस बात की आशंका है कि ये बड़े हादसे की वजह बन सकता है।

पीडब्ल्यूडी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि दो गार्डरों के बीच थोड़ी जगह रखना जरूरी होता है, क्योंकि गर्मियों के दौरान ये सिकुड़ जाते हैं, जबकि सर्दियों में फैल जाते हैं। इसी वजह से ये स्थिति बनती है। अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच की जाएगी।

