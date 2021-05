दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक, कोरोना संक्रमित मरीजों को 2 घंटे में मिलेगी ऑक्सीजन

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 15। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में कोरोना के 6500 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब संक्रमण दर भी 11 फीसदी पर आ गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली में आज से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक (OCB) की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके जरिए होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी।

2 घंटे में मरीजों तक पहुंचेगी ऑक्सीजन

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों सिर्फ 2 घंटे में ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक आज से शुरू हो रहे हैं। इस बैंक के जरिए होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों और अस्पताल से घर आकर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि 1031 पर कॉल करके ऑक्सीजन कंसट्रेटर की मांग कर सकते हैं। केजरीवाल ने बताया कि कंसंट्रेटर के साथ एक टेक्निकल आदमी भी जाएगा जो घरवालों को समझा कर आएगा कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है।

We're starting oxygen concentrator bank today. Essential to provide oxygen to COVID patients, on time. We've started this for such patients. 200 such banks set up in every dist. Our team will provide the concentrator at doorstep of patients in home isolation, if needed: Delhi CM pic.twitter.com/qhQhOsP0YY