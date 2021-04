मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना की स्थिति को लेकर बुलाई समीक्षा बैठक, लॉकडाउन पर चर्चा संभव

Delhi

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शनिवार से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू से एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के संक्रमित मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। शुक्रवार को दिल्ली में 19486 मरीज कोरोना संक्रमित हुए। इस भयावह स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में नोडल मंत्री बनाए गए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल होंगे।

सीएम कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी

जानकारी के मुताबिक, ये समीक्षा बैठक दोपहर 1 बजे होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, "दिल्ली में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अरविंद केजरीवाल शनिवार दोपहर 1 बजे नोडल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ COVID प्रबंधन पर एक समीक्षा बैठक करेंगे।"

To monitor the current situation of Corona in Delhi on a day-to-day basis, Hon'ble CM Shri @ArvindKejriwal will convene a review meeting on COVID management along with the nodal minister, health minister and officials at 1 PM today.