Delhi: कोरोना को लेकर अलर्ट हुई सरकार, CM केजरीवाल ने गुरुवार को बुलाई समीक्षा के लिए आपात बैठक

चीन बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से कोरोना के रोकथाम के लिए गुरुवार को समीक्षा बैठक बुलाई गई है।

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

चीन में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। जिनमें एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों के रैंडम सैंपलिंग के भी आदेश जारी किए गए हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने COVID-19 स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक आपात बैठक बुलाई है। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

Delhi | CM Arvind Kejriwal has called an emergency meeting tomorrow to review the preparations in view of the COVID-19 situation. Deputy CM Manish Sisodia along with other senior officials of the Health Department will be present in the meeting.