'ED का इस्तेमाल विधायकों की खरीद -फरोख्त के लिए किया जाता है', CM केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर ईडी के प्रयोग को लेकर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच जारी तकरार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से समय-समय पर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जाते रहते हैं। कई बार उपराज्यपाल विनय सक्सेना के दखल के बाद मामला और बढ़ भी जाता है। वहीं, इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी को लेकर बड़ा आरोप भी लगाया है।

ED must have filed 5000 chargesheets in this Government's tenure. How many of them were punished? ED's cases are fake. They don't file cases to end corruption. ED is used to poach MLAs, make and break govt. So, the ED chargesheet is pure fiction: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/qCoLxiSNpy