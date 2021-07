'तुम्हारा रेट क्या है': हौज खास में लड़कियों संग मनचलों ने की बदतमीजी, स्वाति मालीवाल ने शेयर किया Video

Delhi

नई दिल्ली, 23 जुलाई। सोशल मीडिया पर बीती रात दिल्ली के हौज खास इलाके से सामने आए एक वीडियो से बवाल मचा हुआ है। देर रात सड़क पर कैब का इंतजार कर रही नॉर्थ-ईस्ट की महिलाओं के साथ कुछ मनचलों ने ऐसी हरकत की जिसे जानकर आप भी गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लड़कियां बीच सड़क मनचलों को खरी-खोटी सुनाती नजर आ रही है। महिलाओं को कहते सुना जा सकता है, 'ऐसे किसी से भी रेट पूछ लेते हो? तुम्हारे घर में मां-बहन नहीं है?'

Came across a shameful video on social media wherein some women from the North East have alleged that a group of men have racially and sexually harassed them and asked, "Tumhara rate kya hai". This is a very very serious matter, issuing Notice to Delhi Police to register FIR. pic.twitter.com/EpqCAxJDVh