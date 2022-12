'डरने की जरूरत नहीं, हम तैयार हैं', कोरोना समीक्षा की आपात बैठक के बाद बोले CM केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आज आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की।

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

कोरोना वायरस संक्रमण चीन में तबाही मचा रहा है। जिसकी वजह से भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना समीक्षा के लिए गुरुवार को आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की जरूर नहीं है। हम इससे लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

Covid cases are rising in China and several other countries. It has BF.7 variant. We don't have a single case of that variant in Delhi. So there's no need to worry. We are doing genome sequencing. Currently, XBB variant cases are coming in Delhi: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/rMOFU7qwOo