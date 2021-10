'रामलीला' पर विवाद के बाद AIIMS छात्र संघ ने मांगी माफी, वायरल हुआ था वीडियो

Delhi

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एम्स) के कुछ छात्रों द्वारा रामलीला पर भद्दे मजाक को लेकर अब अस्पताल के छात्र संघ ने माफी मांगी है। रामलीला का मंचन करने वाले छात्रों पर कथित रूप से अभद्रता करने और रामायण के किरदारों का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए छात्रों को गिरफ्तार किए जाने की मांग भी उठ रही है। एम्स के छात्रों द्वारा की गई रामलीला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोगों ने जमकर आलोचना की।

हालांकि वीडियो पर विवाद होने के बाद रविवार को एम्स छात्र संघ की तरफ से लिखित में माफी मांगी ली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छात्र रामायण के अलग-अलग पात्र का किरदार निभा रहे हैं, इस बीच वह कथित तौर पर मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इस रामलीला का मंचन दशहरा के अवसर पर एम्स परिसर में छात्रावास के क्वार्टर के पास एमबीबीएस प्रथम वर्ष के कुछ छात्रों द्वारा किया गया था।

#AntiHinduUnacademy @unacademy

Ramayan mocked by AIIMS Delhi Students Hosted By NEET Topper Soyeb Aftab and sponsored by UNACADEMY.....

Soyeb aftab uploaded this video on his youTube channel AIIMS INSIDER.... and has deleted it pic.twitter.com/w34YXkEePT