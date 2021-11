40 साल बाद विवाह के पंजीकरण के लिए दंपति को जाना पड़ा कोर्ट, दिलचस्प है मामला

Delhi

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 नवंबर: शादी के 40 साल बाद एक खुशहाल दंपति को अपनी शादी को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वजह ये है कि एक सॉफ्टवेयर की वजह से उनके विवाह का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब उनका विवाह हुआ था, उस वक्त पति-पत्नी दोनों की उम्र शादी के लिए निर्धारित आयु से कम थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दंपति की इस शादी से चार बच्चे भी हैं, लेकिन उनके लिए इस उम्र में अपने विवाह का पंजीकरण करवाना भारी पड़ रहा है। दंपति की ओर से अपनी याचिका में वह रास्ता भी बताया गया है कि कैसे उनकी शादी पर वैद्यानिक मुहर लग सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 दिसंबर को तय की गई है।

English summary

A petition has been filed in the Delhi HC for not getting the marriage registered after 40 years, which is getting stuck due to software.the age of husband and wife at the time of marriage was less