उत्तराखंड के हालातों पर अरविंद केजरीवाल ने जताई चिंता, कार्यकर्ताओं से किया पीड़ितों की हरसंभव मदद का आग्रह

Dehradoon

oi-Sagar Bhardwaj

देहरादून, 19 अक्टूबर। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने पहाड़ी राज्य में तबाही मचा कर रख दी है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कई इमारतें धराशाई हो गई हैं और कई पुल भी ध्वस्त हो गए हैं। जल स्रोतों में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के बाद भूस्खलन और इमारत धवस्त होने की घटनाओं में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग लापता हैं। उत्तराखंड आपदा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता व्यक्त करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की हरसंभव मदद करने की अपील की है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान की व्यथित करने वाली खबरें आ रही हैं, मैं बाबा केदारनाथ से सभी के सुरक्षित होने की कामना करता हूँ। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील, इस मुश्किल समय में जनता की हर तरीके से मदद करें।'

इस आपदा में बाहरी राज्यों से आए कई लोग भी फंस गए हैं। केदारनाथ वन प्रमंडल के संभागीय वनाधिकारि अमित कंवर ने ट्वीट कर बताया कि रुद्रनाथ ट्रेक मार्ग पर कलछंथ में फंसे कोलकाता के 10 लोगों को वन विभाग के कर्मियों ने बचाया और सुरक्षित गोपेश्वर लाया गया। इसके अलावा कई अन्य दुर्गम स्थानों पर लोगों के फंसे होने की खबरें सामने आई हैं।

नानक सागर बांध के सभी गेट खोले गये

भारी बारिश के बाद पानी के जल स्तर में हुई के कारण उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए ताकि पानी को बहाव का रास्ता मिल सके।

#WATCH: All gates of Nanak Sagar Dam in Uttarakhand's Udham Singh Nagar opened following a rise in the water level due to heavy rainfall in the state. pic.twitter.com/A7GRZEXJD9 — ANI (@ANI) October 19, 2021

गौला नदी के उग्र बहाव में फंसा हाथी, वन विभाग ने बचाया

हल्दुचौर और लालकुआं के बीच गौला नदी में पानी के उग्र बहाव में एक हाथी फंस गया, जिसकी वीडियो भी सामने आई, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई की और हाथी को जंगल की ओर रवाना किया।

Uttarakhand: In a viral video, an elephant was seen stranded on a piece of land in a raging Gaula river, between Halduchaur and Lalkuan. It was later directed towards forest by Forest Department officials. (Screenshots from the viral video) pic.twitter.com/yR325BxAnp — ANI (@ANI) October 19, 2021

मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ड

उत्तराखंड में भारी बारिश के पूर्वानुमान के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया था।

पीएम मोदी ने लिया स्थिति का जायजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को जानकारी दी और कहा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पीएम मोदी ने सीएम धामी को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

