जब तहसील कोर्ट में 'खुद' पेश हुए भगवान भोलेनाथ, छत्तीसगढ़ में सरकारी महकमे का 'अद्वितीय' कारनामा

Chhattisgarh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

रायगढ़, 27 मार्च: इंसानी विवाद की वजह से खुद भगवान को धरती की किसी अदालत में पेश होना पड़े, ऐसा वाक्या शायद ही कभी सुनने को मिला हो। लेकिन, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी महकमे ने यह कारनामा भी कर दिखाया है। मामला थोड़ा अजीब है, लेकिन पुरी तरह से सच्चाई पर आधारित है। दरअसल, किसी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक शिव मंदिर सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बनाया गया है। इस मामले की सुनवाई के लिए जब तहसीलदार ने नोटिस जारी किया तो उसने मंदिर के पुजारी या संरक्षक या कर्ताधर्ता के नाम समन भेजने की जगह सीधे शिव मंदिर को अपने सामने पेश होने का हुक्म सुना दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ, वह बहुत ही अप्रिय है।

English summary

In Raigarh, Chhattisgarh, a Tehsildar issued summons to appear in the name of a Shiva temple. Fearing a fine of Rs 10,000 for non-appearance, the priest reached the office only after uprooting the Shivlinga