Chhattisgarh: अस्तित्व में आया सारंगढ़-बिलाईगढ़, नए जिले में CM भूपेश बघेल का भव्य रोड शो, देखिए तस्वीरें

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायगढ़, 3 सितम्बर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश ने शनिवार को प्रदेश के दो और नये जिलों का शुभारंभ किया । इसके साथ ही राज्य के 30 वें जिलेे सारंगढ़-बिलाईगढ़ तथा 31वें जिले के रूप में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अस्तित्व में आ गया। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल सारंगढ़ पहुंचे,जहां नए जिले में उन्होंने शानदार रोड शो करके जनता का अभिवादन स्वीकार किया।

यह भी पढ़ें झारखंड का झमेला:क्या छत्तीसगढ़ में पड़ सकता है ED और Income Tax का छापा ? CM भूपेश अलर्ट

English summary

Chhattisgarh: Sarangarh-Bilaigarh came into existence, the grand road show of CM Bhupesh Baghel in the new district, see photosChhattisgarh: Sarangarh-Bilaigarh came into existence, the grand road show of CM Bhupesh Baghel in the new district, see photos