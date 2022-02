छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के साथ बिजली भी हाफ, बिजली कटौती के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़

Chhattisgarh

रायपुर, 14 फरवरी । बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट होने के दावे के बावजूद छत्तीसगढ़ देश के उन शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है,जहां सबसे अधिक बिजली कटौती होती है । संसद में पेश हुए एक आंकड़े से इस बात का खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ सर्वाधिक बिजली कटौती करने वाले राज्यों में पांचवे नंबर पर आता है ,जबकि सूची में सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश का नाम है। हाल ही में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने संसद में जानकारी दी है की राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल यानि एनपीपी ने फीडरों पर डाले गए डाटा के मुताबिक पर बिजली कटौती के औसत घंटों से जुडी प्रदेशो की सूची जारी की है।

इस सूची में छत्तीसगढ़ की बीते 3 सालों की स्थिति चिंताजनक नजर आती है ।राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गुल की समस्या चिंताजनक और शहरी क्षेत्रों में हालात में सुधार होने की जानकारी दी गई है।डाटा के अनुसार ग्रामीण इलाको में 539.40 औसत घंटे बिजली कट रही है , जबकि मौजूदा साल 2021-22 में इसमें कमी दर्ज की गई है। भारत में मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य माना जाता हैं ,लेकिन इसके बावजूद भी बिजली कटौती के विषय में छत्तीसगढ़ की स्थिति मध्यप्रदेश से भी अधिक हैं। बिजली की यह कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हो रही है। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है ,इसलिए आंकड़ों को लेकर भाजपा बघेल सरकार पर हमले बोल रही है। पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए सीएम भूपेश बघेल को घेरा है। पूर्व सीएम ने कांग्रेस सरकार की तरफ से चलाई जा रही बिजली बिल हाफ योजना का ज़िक्र करते हुए लिखा कि "बिजली गुल है और मीटर चालू है ,प्रदेश के गांवों में अंधेरा कायम है ,बिजली बिल हाफ का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के गांवों में बिजली ही हाफ कर दी। भाजपा सरकार ने 15 साल अथक मेहनत कर बिजली सरप्लस राज्य बनाया। जिसे 3 साल में ही भूपेश बघेल सरकार ने बर्बाद कर दिया।

बिजली कटौती वाले शीर्ष पांच राज्यों में पहला नाम आंध्रप्रदेश का है,जबकि क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, असम,बिहार और छत्तीसगढ़ सूची में शामिल हैं। इधर विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का कहना है कि भाजपा शासनकाल के समय में राज्य में दिन ब्लैक आउट के मामले सामने आते रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने गांव से लेकर शहरी इलाके में बढ़िया काम किया है।

