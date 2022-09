Chhattisgarh: शिक्षक को चढ़ा इश्क का बुखार, युवती के परिजनों ने कर दी धुनाई, वीडियो हुआ वायरल

Chhattisgarh

oi-Manendra Patel

बालोद, 12 सितम्बर। छत्तीसगढ़ में एक स्कूल टीचर को इश्क फरमाना महंगा पड़ गया। बालोद जिले के डौण्डी क्षेत्र में एक शिक्षक को लोगों ने दोनों हाथ बांधकर पीट दिया। शिक्षक मरकाटोला स्कूल में पदस्थ हाई स्कूल टीचर है। जो गांव की एक लड़की से इश्क फरमा रहा था। जबकि दोनों की उम्र में काफी अंतर है। युवती के परिजनों ने बीच सड़क पर ही शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। अब इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

English summary

Chhattisgarh: The teacher got a fever of love, the girl's family beat her in the middle of the road, the video is going viral