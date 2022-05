छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कसा RSS तंज, कहा, आरएसएस ने भगवान राम को बना दिया रैम्बो

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

सूरजपुर, 09 मई। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर धर्म की राजनीतिक करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भगवान राम के स्वरुप से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि हम भगवान राम को उस व्यक्ति के रूप में मानते हैं और हमेशा राम-राज्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन भाजपा और आरएसएस ने बीते सालों में उन्हें एक योद्धा के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं तरह भक्ति, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक हनुमान को क्रोधित रूप में चित्रित किया जा रहा है, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है।

सोमवार को सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा और संघ दयावान, सौम्य भगवान श्री राम को रैंबो और भगवान हनुमान जी को क्रोध के प्रतीक में बदलना चाहती है। भाजपा और संघ दयावान, सौम्य भगवान श्री राम को रैंबो और भगवान हनुमान जी को क्रोध के प्रतीक में बदलना चाहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूरे भारत से अप्रैल के महीने में सांप्रदायिक हिंसा के समाचार मिले, लेकिन यह सब आगे नहीं चलेगा ,क्योंकि कांग्रेस वापसी करेगी।

CG| We believe in Lord Ram as a man of dignity & always think of Ram-Rajya. But in past years, efforts have been made to show him as a warrior. Similarly, Hanuman-an epitome of devotion, knowledge & power is being portrayed angry. This is not good for society: CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/jZ554X1xyh