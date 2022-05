आप के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा ने कहा, जान भी दे देंगे, लेकिन हसदेव अरण्य में जंगल कटने नही देंगें

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर,21 मई । विधानसभा चुनाव से डेढ़ साल पहले आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित हसदेव अरण्य में पेड़ो की कटाई और कोयला खनन के खिलाफ चल रहे आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए टीम केजरीवाल ने राजधानी रायपुर में शनिवार को आप के छत्तीसगढ़ प्रभारी और विधायक सजीव झा की अगुवाई में सीएम हाउस का घेराव किया। इस दौरान सजीव झा ने कहा कि हम जान भी दे देंगे पर हसदेव अरण्य में जंगल कटने नही देंगें।

शनिवार को आप की छत्तीसगढ़ इकाई ने हसदेव अरण्य के जंगल को बचाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास का घेराव किया। यह घेराव आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी की अगुवाई में किया गया,जिसमे बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओ ने हिस्सा लिया। इस दौरान आप नेता संजीव झा ने कहा कि हसदेव अरण्य में आदिवासी लगातार विरोध कर रहे है,लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद भी राज्य की कांग्रेस सरकार ने परसा कोयला खदान को मंजूरी दे दी है।हसदेव अरण्य के गांव में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में आई , तो वह आदिवासियों के साथ खड़े रहेंगे और कोयला खदान नहीं खुलने देंगे, किन्तु सरकार बनने के बाद सब कुछ भूलकर कांग्रेस सरकार ने खदानों को मंजूरी देना शुरु कर दिया है।

सजीव झा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई है, भूपेश बघेल जी अगर आप छत्तीसगढ़िया हैं, तो आपको यहां के आदिवासियों और जंगल जमीन को बचाने आगे आना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप छत्तीसगढ़िया नहीं हैं । उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और भाजपा जंगल काटने में अडानी की दलाली कर रहे हैं, पहले बीजेपी ने की और अब कांग्रेस कर रही है।

यह भी पढ़ें जानिए, 95 वर्षीय विमला देवी की व्यथा, 6000 रुपये की पेंशन के लिए करती हैं 900 किलोमीटर का सफर !

संजीव झा ने आगे कहा कि अरविन्द केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस भाई भाई हैं , यह आपस में मिले हुए हैं। अब आपका खेल बिगाड़ने छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी आ गयी हैं । अब भाजपा और कांग्रेस का जनता को बेवकूफ़ बनाने का खेल नहीं चल पायेगा। आम आदमी पार्टी का इतिहास लीजिये, आप सबसे पहले मुख्यमंत्रियों की विधानसभा चुनावों में ज़मानत जप्त करवा देती है, फिर चाहे वह दिल्ली हो या पंजाब। यह लड़ाई हसदेव नहीं छत्तीसगढ़ बचाने की है। जब तक भूपेश सरकार जंगल काटने का फरमान वापस नहीं लेतीहै , तब तक ये लड़ाई चलेगी ,इसके लिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्त्ता अपनी जान लड़ा देगा।

प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि मुख़्यमंत्री भूपेश बघेल बोरे बासी त्यौहार मनाने कि नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें यहां के आदिवासियों और जंगल जमीन कि फ़िक्र नहीं है। सरकार अडानी की गोद मे जाकर बैठ चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी हसदेव अभ्यारण्य में खदानों के कोई काम नही होने देगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। गौरतलब है कि पंजाब में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आप का दावा है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाकर छत्तीसगढ़ में खुद को स्थापित कर लेगी।

यह भी पढ़ें छत्तीसगढ़: राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों को सौगात, सीएम भूपेश ने भेजे 1804 करोड़ 50 लाख रुपए

English summary

AAP's Chhattisgarh in-charge Sanjeev Jha said, will give life too, but will not allow the forest to be cut in Hasdev Aranya