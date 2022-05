जानिए, 95 वर्षीय विमला देवी की व्यथा, 6000 रुपये की पेंशन के लिए करती हैं 900 किलोमीटर का सफर !

Chhattisgarh

बिलासपुर, 20 मई। जिस उम्र में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है,उसमे एक सैनिक की 95 साल की विधवा पत्नी पेंशन के लिए दो राज्यों का चक्कर लगाने लिए मजबूर हैं,वह ऐसा 20 सालों से कर रही हैं। जब यह मामला प्रकाश में आया तो सूबे में हड़कंप मच गया है।

6000 की पेंशन के लिए 900 किलोमीटर का सफर

मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर निवासी ललिता देवी द्वितीय विश्व युद्ध के शहीद सैनिक रंजीत सिंह की पत्नी हैं ,जिनकी उम्र 95 वर्ष हो चुकी है। सिस्टम में बैठे लोगों की असंवेदनशीलता देखिये कि ललिता देवी को पेंशन के लिए 6000 हर तीन महीने बाद 900 किलोमीटर की दूरी तय करके बलिया (उत्तर प्रदेश) जाना पड़ता है।

Chhattisgarh | A World-War 2 soldier's 95 yrs old widow compelled to travel from Bilaspur to Ballia in UP to collect her pension from last 20 yrs

