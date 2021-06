Video: मछली चोरी के आरोप में दर्दनाक सजा, 8 युवकों को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा

Chhattisgarh

oi-Love Gaur

रायपुर, जून 22: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में मछली चोरी के आरोप में बुरी तरह से पिटाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरा मामला के त्रिकुंडा थाना इलाके के चेरा गांव का है, जहां तालाब से मछली चोरी करने के आरोप में कम से कम 8 लोगों को एक पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। जिन लोगों को यह बुरी तरह से यातनाएं दी गई वो पीड़ित पंडो जनजातीय समूह के बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरी वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है।

बलरामपुर में विशेष संरक्षित पंडों जनजाति की पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोगों को पेड़ से बांधकर उनके डंडों से बुरी तरह से पीटा जा रहा है। इस घटना को गांव के दबंग लोगों की तरफ से अंजाम दिया गया है। साथ ही उन पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

वहीं इस घटना पर एक्शन लेते हुए बलरामपुर एडिशनल एसपी अतिरिक्त एसपी प्रशांत कतलम ने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ लोगों को पेड़ से सटाकर मारपीट की जा रही थी। पता चला कि यह त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम चेरा का मामला है। सभी आरोपियों के खिलाफ अत्याचार अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Chhattisgarh | At least 8 people were tied to tree & thrashed for allegedly stealing fishes from pond in Balrampur; 10 held

Victims belong to Pando tribe. We've registered a case against all accused under relevant sections of Atrocities Act & IPC: Additional SP Prashant Katlam pic.twitter.com/esp7BUchX0