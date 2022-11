दुनिया के अनोखे नंदी ने दम तोड़ा, तीन नेत्र, तीन सींग लेकर जन्मे थे, संतों की तरह दी विदाई

Chhatarpur

oi-Chaitanyadas Soni

देश-दुनिया में त्रिनेत्र अर्थात तीन आंख और तीन सींग वाले इकलौते नंदी महाराज (बैल) ने बुंदेलखंड के छतरपुर स्थित जटाशंकर धाम में शरीर त्याग दिया। नंदी कुछ दिनों से बीमार थे। मंदिर कमेटी ने उनका संत-महंतों की तरह अंतिम संस्कार किया। जहां नंदी को रखा जाता था, वहीं पर 6 वाय 8 फीट का गड्ढा खोदकर समाधि दी गई। मंदिर ट्रस्ट यहां नदी की हूबहू प्रतिमा स्थापित कर मंदिर बनवाएगी। बता दें कि करीब 15 साल पहले गाय का एक वयस्क बछड़ा जिसके सिर पर तीन सींग व तीन आंखें थी, अपने आप जटाशंकर धाम पहुंच गया था, तब से यहां भगवान भोलेनाथ के भक्त उन्हें नंदी के स्वरुप में पूजते रहे हैं।

The world's unique Nandi Maharaj with three horns and three eyes left his body. Nandi, who has been a center of special attraction and faith for the last 15 years in Jatashankar Dham of Chhatarpur district of Madhya Pradesh, left his body at the age of 21, and the temple committee gave him the tomb like a saint.