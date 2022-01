तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू लागू, रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

Chennai

oi-Prashanth Rai

चेन्नई। तमिलनाडु में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले और ओमिक्रॉन को खतरा दिखाते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि 6 जनवरी से रात 10 बजे से 5 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा रविवार 9 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रेस्तरां को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक टेकअवे संचालित करने के लिए अनुमति होगी।

इसके अलावा कक्षा 1 से 9 के लिए केवल ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति दी जाएगी। वहीं कक्षा 10 से 12 के छात्र-छात्रा क्लास आ सकते हैं। बता दें कि रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोडकर सभी बाजार बंद रहेंगे। चिकित्सा व स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोडकऱ सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे।

Tamil Nadu CM MK Stalin: Night lockdown to be put in place from Jan 6 , 10 pm-5am, & full lockdown on Sunday, Jan 9 with restaurants to operate for takeaways from 7 am-10 pm. Only online classes to be allowed for classes 1 to 9, & physical classes for classes 10, 12

