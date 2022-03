एम के स्टालिन की बुक लॉन्चिंग में राहुल गांधी ने BJP सरकार को घेरा, कहा- हमारे लोगों की आवाजें नहीं सुनी जातीं

Chennai

oi-Prashanth Rai

चेन्नई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को यहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की आत्मकथा "उंगलिल ओरुवन" (वन अमंग यू) का विमोचन करते हुए जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) को "छीनने" के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की शक्ती को कम करने के लिए इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और उत्तर प्रदेश व गुजरात के नौकरशाहों ने अब इस पर शासन किया है। राहुल गांधी ने ये टिप्पणी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की उस टिप्पणी का जिक्र करते हुए की, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल थे।

संघवाद पर भाजपा सरकार के कथित हमले के विषय पर जारी रखते हुए, गांधी ने कहा कि भाजपा ने राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की शक्तियों को उनकी सरकारों की सहमति के बिना बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप, पंजाब जैसे राज्य में केंद्रीय बल द्वारा सैंकड़ों एकड़ जमीन "हथिया लिया" जा रहा है।

My heartfelt thanks to @RahulGandhi @vijayanpinarayi @OmarAbdullah @yadavtejashwi and many others including my beloved brethren, who have made this day, a memorable one. (1/3) pic.twitter.com/doT5qYKViP