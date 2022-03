'मैं आपकी फैन हूं', ब्रह्मांड सुंदरी पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलकर बोली, किस मुद्दे पर हुई बात? VIDEO

Chandigarh

oi-Vijay

चंडीगढ़। ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीतने वाली भारतीय युवती हरनाज कौर संधू पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलीं। दोनों में काफी देर तक मुलाकात हुई। उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हरनाज मुख्यमंत्री मान समेत पंजाब की कई हस्तियों के साथ नजर आ रही हैं। हरनाज कौर चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। वहीं हरनाज ने कहा कि, "मैं सीएम भगवंत मान की फैन हूं।"

Miss Universe @HarnaazKaur Sandhu called on CM @BhagwantMann today at his official residence. Chief Minister congratulated her for making the country proud by bringing the title of Miss Universe back to India after 21 years. pic.twitter.com/KfN2kcw1DQ