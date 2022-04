चडीगढ़ को लेकर अब हरियाणा विधानसभा में भी प्रस्ताव पास, विज बोले- अंगद का पैर है हमारा फैसला

Chandigarh

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा की सरकारों के बीच तकरार तेजी होती जा रही है। आप की सरकार चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बता रही है। इसके लिए वह विधानसभा में एक प्रस्ताव भी ले आई। वहीं, हरियाणा सरकार इसका विरोध कर रही है। हरियाणा के गृहमंत्री ने आज चंडीगढ़ के मुद्दे पर आर-पार वाला बयान दिया। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। जब तक SYL का पानी नहीं मिलता, तब तक चंडीगढ़ हमारा है। हम पीछे नहीं हटेंगे।

विज ने कहा कि, कोई ये सोचता है कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी नहीं रहेगा, तो मैं कह रहा हूं कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी अभी है और रहेगा। उन्होंने कहा, "हमारा निर्णय अंगद के पैर की तरह है। कोई इसे उखाड़ नहीं सकता।"

हरियाणा विधानसभा में भी पास हुआ प्रस्ताव

चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बताते हुए एक दिन पहले आप सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लाई थी, जिसका हरियाणा सरकार ने विरोध किया था। वहीं, अब हरियाणा विधानसभा में भी प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें चंडीगढ़ को हरियाणा की राजधानी बताया गया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने पानी का मुद्दा पंजाब के समक्ष उठाने का फैसला लिया है।

भगवंत मान ने कहा- बिजली हरियाणा को दे दी और पंजाब को नहीं दी, इस पर विज बोले- वह अकेला मुद्दा नहीं है

हरियाणा विधानसभा में राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि, जैसा पंजाब में आप की सरकार कह रही है, वो बच्चा पार्टी है। उन्हें मुद्दों की समझ नहीं है। अगर हम नई राजधानी बनाए तो उसके लिए हमें केंद्र से पैसे मिलने चाहिए, जब तक सभी मुद्दों का एकल फैसला नहीं होगा, हरियाणा यहां डटा रहेगा, जब तक हमें हिंदीभाषी क्षेत्र और SYL का पानी नहीं मिलता तब तक चंडीगढ़ हमारा है। हम इससे नहीं डिगेंगे।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने भी विज के बयान पर हां में हां मिलाई। खट्टर ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का मत यही है कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार मिलकर कोई हल निकाले। लेकिन पंजाब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट को क्रियान्वयन के लिए लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद SYL का पानी हमें मिलेगा।"

