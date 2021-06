पंजाब: अमरिंदर सिंह के घर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच हिरासत में लिए गए सुखबीर सिंह बादल

Chandigarh

oi-Sagar Bhardwaj

चंडीगढ़, 15 जून। शिरोमणि अकाली दल ने मंगलवार को सिसवां स्थित पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे।

हजारों की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाबलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेट्स भी लगाए गए, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। हजारों की संख्या में सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान अपने हाथों में पार्टी का झंडा ले रहा था। इस दौरान अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में ले लिया गया है।

#WATCH | Punjab: Security forces use water cannon on the protesting Shiromani Akali Dal (SAD) leaders & workers outside the residence of CM Captain Amarinder Singh in Siswan.

SAD president Sukhbir Singh Badal is also present at the spot pic.twitter.com/iTQwBj5FJA