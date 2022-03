हरियाणा के 15 पूर्व विधायक, मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता AAP में हुए शामिल

Chandigarh

oi-Sagar Bhardwaj

चंडीगढ़, 14 मार्च। हरियाणा के 15 पूर्व विधायक, मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बाद की जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में सत्येंद्र जैन ने बताया कि हम इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे।

15 former MLAs, ministers & social activists from Haryana have joined Aam Aadmi Party in Delhi today. We will fight the Himachal Pradesh Assembly elections later this year. I am confident that we will form govt in Haryana: AAP leader and Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/pcg9xb3m8N