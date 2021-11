क्या है गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को मार्च 2022 तक मिलेगा मुफ्त अनाज

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 24 नवंबर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान मार्च 202 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) की शुरुआत की, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाता है। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए इस योजना का विस्तार किया है और इसे अब बढाकर 2022 तक के लिए कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसके साथ ही इस योजना को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

एक और बैंक का विलय, जानिए ग्राहकों के पैसे का क्या होगा, क्यों पड़ी जरूरत ?



English summary

What is 'PM Garib Kalyan Anna Yojana, How can you get Free Ration every Month , Here is the detail.