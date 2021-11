E-Shram Card: जानें क्या है ई-श्रम कार्ड, कैसे करें रजिस्ट्रेशन, जानें इसके फायदे

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 30नवंबर। केंद्र सरकार देश के 38 करोड़ असंगठित मजदूरों के लिए काम कर रही है। देश के असंगठित कामगारों और मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में देशभर में गैर-पंजीकृत श्रमिकों या मजदूरों के लिए सरकार ने ई-श्रम कार्ड (E-Shram Card) पेस किया है, जिसके तहत इन श्रमिकों को कई सुविधाएं मिलती है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल (E Shram Portal) रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। इस श्रम कार्ड को बनवा कर लोग कई सुविधाएं ले सकते हैं।

ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन

अगर असंगठिक क्षेत्र के कामगाग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। सरकार के ई-श्रम कार्ड का लाभ उठाकर कई योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अगर आप भी इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आसानी से करवा सकते हैं। इसके बारे में जानकारी के लिए या ई श्रमिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप 14434 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप

e-Shram पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। अपने नजदीकी CSC सेंटर खोजने के लिए आप https://findmycsc.nic.in/csc/ पर क्लिक करें।

English summary

What is E Shram Card in Hindi? How To Register Online, Benefits, Eligibility - All You Need To Know