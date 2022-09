सरकार ने अवैध लोन एप पर कसा शिकंजा, RBI और IT मंत्रालय को वित्त मंत्री ने दिए निर्देश

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। मोबाइल ऐप के जरिए लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सख्त उठाना शुरू कर दिया है। अवैध लोन ऐप पर शिकंजा कसने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई और आईटी मंत्रालय को निर्देश दिए हैं। अवैध लोन एप के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआइ से वैध लोन एप की सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आईटी मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वो यह सुनिश्चित करें कि वैध लोन ऐप ही ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सके।

इतना ही नहीं आईटी कंपनियों को अवैध लोन एप के मनी लांड्रिंग, टैक्स चोरी और शेल कंपनियों के साथ के संबंधों की जांच का भी निर्देश दिया गया है। दरअसल लगातार बढ़ रहे फर्जीवाड़े के मामलों को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्रालय ने अहम बैठक की, जिसमें अलग-अलग विभागों के सचिव, आईटी मंत्रालय के सचिव, आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर शामिल हुए। वहीं इस बैठक में ये भी तय किया गया है अवैध लोन एप पर होने वाली कार्रवाई की समीक्षा बैठक वित्त मंत्री खुद करेंगी।

चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में TATA, भारत में बना सकते हैं iPhone, जानें आपको क्या होगा फायदा

Union Finance Minister chaired a meeting yesterday to discuss the various issues related to illegal loan apps outside the regular banking channels.RBI will prepare a 'Whitelist' of all the legal apps&MeitY will ensure that only these apps are hosted on app stores:Finance Ministry