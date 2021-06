टेस्ला के CEO एलन मास्क बेच रहे हैं अपना आखिरी घर, ट्विटर के जरिए की घोषणा

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, जून 15। दुनिया के टॉप वर्ल्ड अमीरों में शामिल टेस्ला के सीईओ एलन मास्क के एक ट्विट से शेयर बाजार में उथल पुथल मच जाती है। इस बार मस्क ने कुछ ऐसा ट्वीट किया, जिसे पढ़कर लोग हैरान रह गए। टेस्ला के प्रमुख ने ट्वीट कर लिखा कि वो अपना 'आखिरी बचा हुआ घर' बेचना चाहते हैं, जिसके बाद लोग इस हैरानी में पड़ गए कि दुनिया के अरबपतियों में शामिल एलन मस्क आखिर क्यों अपना घर बेचना चाह रहे हैं।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा वो अपना 'आखिरी बचा हुआ घर' बेचना चाहते हैं। इस ट्वीट के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। अपनी ट्विट के अगले लाइन में उन्होंने लिखा कि वो इसके लिए एक बड़े परिवार को तलाश रहे हैं। मस्क ने लिखा कि उनके लिए ये घर बेहद खास है। अपने अगले ट्विट में मस्क ने लिखा कि अब उनके पास बे एरिया में एक ही इवेंट हाउस बचा है, जिसे वो किसी बड़े परिवार को देना चाहते हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले भी मस्क कैलिफॉर्निया स्थित अपनी दो संपत्तियों को बेच चुके हैं। द स्पेसएक्स के मालिक और दुनिया के अरबपतियों में शामिल एलन मस्क पहले भी बता चुके हैं कि उन्हें मंगल पर कॉलोनी बनाने के लिए बहुत अधिक पैसा चाहिए। जिसके लिए वो अपनी संपत्तियों को बेचकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सकें। आपको बता दें कि एलन मस्कर 2050 तक मंगल पर बस्ती बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं।

Decided to sell my last remaining house. Just needs to go to a large family who will live there. It’s a special place.