इस सर्दी घुमाइए Paytm का 'पहिया' और शॉपिंग पर पाइए 20000 रुपए का कैशबैक

सर्दियों ने दस्‍तक दे दी है और अब समय आ गया है कि आप अपने घर को गर्म रखे। इसके लिए आप इन 7 उपकरणों का प्रयोग करना बिल्‍कुल भी नहीं भूल सकते हैं। तो फिर इस ठंड के मौसम का लुत्‍फ उठाइए और Paytm Mega Electronic Sale से खरीददारी पर पाइए 20 हजार रुपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की है अभी Paytm पर लॉगइन करिए और चेक करिए।

Paytm पर क्‍या है उन 7 उपकरणों पर डील

Room Heaters: मात्र 999 रुपए से रूम हीटर की शुरुआत।

Water Heaters/Geysers: गीजर 1460 रुपए से शुरु।

Humidifiers: Humidifier से आप नमी कम कर सकते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको एक कमरे के लिए चाहिए या फिर पूरी बिल्‍डिंग के लिए। किफायती दामों पर टॉप ब्रांड्स से करिए खरीददारी।

Sandwich & Popcorn Makers: Sandwich Makers 85 रुपए से शुरू। Popcorn Makers 1485 रुपए से शुरु। Paytm से करें खरीददारी।

Coffee Machines & Toasters: सर्दियों में काफी और टोस्‍ट का टेस्‍ट लेना न भूलें। Coffee Machines 1755 रुपए से शुरू। Toasters मात्र 999 रुपए में।

Electric Kettles & Air Fryers: Electric Kettles 799 रुपए से शुरू। Air Fryers Rs. 2099 से शुरू।

Outdoor Grills: Barbeque/ Portable Outdoor Grills 859 रुपए से शुरू। Click here go to Paytm now!

और कैसे हो सकती है बचत?

इसके अलावा वनइंडिया कूपन का प्रयोग कर आप और बचत कर सकते हैं। वनइंडिया के पास ऑफर्स की भरमार है जो खरीददारी के समय आपके पैसे और समय दोनों की बचत करता है। इसके अलावा आप कूपन पा सकते हैं जो ऑनलाइन खरीददारी पर बिल्‍कुल फ्री होगा। वनइंडिया कूपन सेक्‍शन में जाइए और चेक करिए बेहतरीन डील। जल्‍दी करें।