SBI के 44 करोड़ खाताधारकों के लिए खास खबर, घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में ऐसे करें ATM पिन जेनरेट

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया( SBI) में है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एसबीआई के ग्राहकों को अब अपने डेबिट कार्ड या एटीएम का पिन जेनरेट करने के लिए एटीएम मशीन तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मात्र 5 मिनट में अपने एटीएम का पिन जेनरेट कर सकते हैं। बैंक ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

Here are the easy steps to generate your Debit Card PIN or Green PIN via our toll-free IVR system.

Don't hesitate to call 1800 112 211 or 1800 425 3800.#SBI #StateBankOfIndia #GreenPin #IVR #DebitCard pic.twitter.com/HKAVhItZYi