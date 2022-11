आरबीआई 1 दिसंबर को लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया, जानें कैसे कर सकेंगे लेन-देन

RBI की तरफ से 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपए (e₹-R) का पहला पायलट लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पायलट में चरणबद्ध भागीदारी के लिए आठ बैंकों की पहचान की गई है।

Business

oi-Neeraj Kumar Yadav

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 29 नवंबर को ऐलान किया है कि खुदरा डिजिटल रुपए (e₹-R) के लिए पहला पायलट 01 दिसंबर, 2022 को लॉन्च किया जाएगा। पायलट ने बंद उपयोगकर्ता समूह (CUG) में चुनिंदा स्थानों को कवर किया, जिसमें भाग लेने वाले ग्राहक और व्यापारी शामिल थे।

RBI announces the launch of the first pilot for retail digital Rupee (e₹-R) on December 1. The e₹-R would be in the form of a digital token that represents legal tender. It would be issued in the same denominations that paper currency and coins are currently issued. pic.twitter.com/Q6GcwZnsWg