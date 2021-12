Omicron Fear: 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने पर संशय, हालात देखकर फैसले लेगी सरकार

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 1 दिसंबर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार एक बार फिर से इंटरनेशनल फ्लाइटों को शुरू करने की तारीख पर विचार कर रही है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन फिलहाल टाला जा सकता है।

आपको बता दें कि इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तरफ से बयान जारी कर कहा गया था कि 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू की जाएंगी, लेकिन अभी इस फैसले को टाला जा सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि वो स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। विदेशों से आने वाले नागरिकों की स्थिति देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। 15 दिसंबर से इंटरनेशनल विमान सेवा शुरू होगी इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि देश में पिछले साल 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं।

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा को दोबारा शुरू करने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। डीजीसीए ने कहा है कि नई वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार फैसला लेगी और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने के बारे में जल्दी ही जानकारी दी जाएगी। हालांकि विशेष विमान सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं कमर्शियल इंटरनेशनल पैसेंजर सर्विसेज को फिर से शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय आपस में विचार विमर्श तक तारीख तय करेगी।

Directorate General of Civil Aviation says it will notify its decision in due course on date of resumption of scheduled commercial international passengers airline services to/from India. It also says that situation being watched closely in view of emergence of new COVID variant. pic.twitter.com/5poCWXL8jP