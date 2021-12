व्हाट्सएप लाया धांसू फीचर: अब अनजान लोग नहीं देख पाएंगे आपका last seen और ऑनलाइन डिटेल्स ​

Business

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 13 दिसंबर। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसमें एक नया फीचर जोड़ा है। अब आपको अपने ऊपर नजर रखने वालों से घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी नजर से बचते हुए अब आप बेधड़क चैट कर पाएंगे।

अनजान लोगों को नहीं चलेगा आपके लास्ट सीन का पता

इस फीचर का इस्तेमाल कर आप अपने आपको लास्ट सीन से हाइड कर सकते हैं। समझ नहीं आया? ठीक है कोई बात नहीं आपको थोड़ी डीटेल में उदाहरण देकर समझते हैं। मान लीजिए कि आप इस वक्त व्हाट्सएप चला रहे हैं। तो यदि आप ऑनलाइन हैं या अभी-अभी ऑफलाइन हुए हैं तो इसकी जानकारी दूसरे यूजर को पता चल जाएगी जिनके नंबर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव हो या नहीं। लेकिन अब अनजान लोग आपकी ऑनलाइन मौजूदगी का पता नहीं लगा सकेंगे। खास बात ये है कि थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद से भी लोग आपका लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे। व्हाट्सएप के कथित फीचर को व्हाट्सएप फीचर ट्रैकर WABetaInfo ने रिपोर्ट किया गया है। इसके मुताबिक, last seen और ऑनलाइन स्टेटस अपडेट को वो लोग नहीं देख पाएंगे, जिन्‍हें आप नहीं जानते या जिनके साथ आपने चैट नहीं की है। इस अपडेट को शुरू में कुछ यूजर्स ने नोटिस किया था। हां यदि आप किसी व्यक्ति को पहले से जानते हैं या आप उन्हें पहले मेसेज भेज चुके हैं तो वह आपका लास्ट सीन और स्टेटस देख पाएंगे। बता दें कि व्हॉट्सएप में लास्ट सीन को अनजान लोगों से छुपाने की सुविधा तो है लेकिन ऑनलाइन स्टेटस बदलने या डिसेबल करने की सुविधा नहीं है।

यह भी पढ़ें: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव, प्रोटोकॉल तोड़ की थी पार्टी

अब चैट के दौरान यूज कर सकेंगे ज्यादा स्टिकर

बता दें कि ऐसी कई ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल आपके व्हाट्सएप स्टेटस को ट्रेक करने या आपके लास्ट सीन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। ये नया फीचर आपको ऐसी एप्स से भी सुरक्षा देता है। बता दें कि ऐसी ऐप को पहले लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन साइबर अपराधी इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा व्हॉट्सएप ने एक स्टिकर पैंक एनकैंटो पेश किया है। इसमें 14 एनिमेटेड स्टिकर है, जिनका इस्तेमाल चैट के दौरान किया जा सकता है। इसे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड किया जा सकता है।

English summary

Now unknown people will not be able to see your last seen and online details on WhatsApp