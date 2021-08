जरूरी खबर: इन 6 बैंकों में है खाता तो जल्द निपटा लें ये काम, वरना पीएफ फंड का पैसा निकालने में होगी परेशानी

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। IFSC Code change. पिछले कुछ दिनों में कई बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय किया गया है। बैंकों के विलय के साथ ही चेकबुक, आईएफएससी कोड जैसी अहम जानकारियां भी बदल गई हैं। अगर आपका बैंक खाता देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (UBI), सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक में है तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है।

•Login to your EPF account at the unified member portal

•Enter your bank account number and IFSC code.

•The details have to be approved by your employer.

•Once approved the bank account gets seeded.