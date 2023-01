Prithvi Ambani Birthday: धूम-धाम से मना मुकेश अंबानी के पोते का बर्थडे, बहू श्लोका के कैजुअल लुक ने लूटी महफिल

आकाश और श्लोका अपने बेटे का जन्मदिन मनाने आयोजन स्थल पर 4.5 करोड़ की Lamborghini Urus से पहुंचे थे, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

Prithvi Ambani Birthday Celebration (श्लोका मेहता): देश के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े रईसों में से एक मुकेश अंबानी के इकलौते पोते पृथ्वी अंबानी का दूसरा जन्मदिन बड़े ही शानदार ढंग से मनाया गया जिसमें बॉलीवुड, खेल और बिजनेस की दुनिया की नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। ये बर्थडे पार्टी मुंबई में जियो वर्ल्ड गार्डन, बीकेसी में आयोजित की गई थी, जिसमें करण जौहर, क्रुनाल पांड्या, रोहित शर्मा की पत्नी ऋतिका, अयान मुखर्जी जैसे लोगों ने अपने परिवार और बच्चों संग शिरकत की। खास बात ये रही कि आकाश और श्लोका अपने बेटे का जन्मदिन मनाने आयोजन स्थल पर 4.5 करोड़ की Lamborghini Urus से पहुंचे थे, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

Akash Ambani and Shloka Ambani hosted a grand birthday bash for their son Prithvi Ambani at Jio Garden, BKC, Mumbai.In Party Mukesh Ambani's Daughter in law Shloka was seen in a casual look, See Pics.