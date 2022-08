फेमस गीतकार ने Swiggy ने मंगवाया वेज खाना, मिले चिकन के पीस, शिकायत की तो थमा दिया 70 रुपए का मुआवजा

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी( Swiggy) एक बार फिर से ट्रोल हो रही है। वेज खाने में चिकन पीस मिलने के बाद से सोशल मीडिया पर स्विगी को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल जाने-माने तमिल गीतकार को सेशा ने स्विगी के वेज खाना ऑर्डर किया था, लेकिन जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें चिकन से पीस मिले, जिसके बाद उन्होंने स्विगी से इसकी शिकायत की। स्विगी ने गलती स्वीकारते हुए उन्हें 70 रुपए का मुआवजा देने का ऑफर दिया, जिसके बादा नाराज गीतकार ने ट्विटर पर जाकर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से लिखा और स्विगी से माफी मांगने की बात कही है।

वेज खाने में मिला चिकन पीस तमिल गीतकार को सेशा (Ko Sesha) ने ट्विट कर फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शाकाहारी खाना ऑर्डर किया था, लेकिन उसके साथ कंपनी ने धोखा किया और वेज खाने में चिकन के पीस भेजकर उनके धर्म का अपमान किया है। सेशा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने गोबी मंचूरियन विद कॉर्न फ्राइड राइस ऑर्डर किया था। उन्होंने स्विगी के जरिए द बाउल कंपनी रेस्टोरेंस से ये खाना ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें खाने में चिकन के टुकड़े मिले हैं। उन्होंने लिखा कि इस हरकत से स्विगी ने मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। 70 रुपए का मुआवजा उन्होंने आगे लिखा कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। स्विगी ने इस तरह से मेरे धर्म का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने इसकी शिकायत की, तो स्विगी ने मुझे 70 रुपये मुआवजा देने की पेशकश की है। ये मेरा अपमान है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं मांग करता हूं कि स्विगी के स्टेट हेड या उनके समकक्ष मुझसे माफी मांगे। कुछ ने किया सपोर्ट, तो कुछ ने किया ट्रोल सेशा के सात हुई इस घटना पर कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। लोगों ने खाने के बीच में धर्म को लाने पर नाराजगी जताई। किसी ने सवाल किया कि जब आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो आपको कैसे पता कि यह एक चिकन का पीस है? किसी ने उन्हें सलाह दी कि आपको ऐसे रेस्टोरेंस से ऑर्डर करना चाहिए, जहां सिर्फ वेज खाना मिलता है। वहीं किसी ने स्विगी का सपोर्ट करते हुए लिखा कि इसमें स्विगी की नहीं बल्कि रेस्टोरेंस की गलती हैं, क्योंकि स्विगी ये नहीं चेक करती है कि खाने के डिब्बे में क्या है, वो सिर्फ फूड डिलीवरी का काम करती है, ऐसे में उसे कैसे पता चलेगा कि खाने में चिकन का पीस है। सेशा के इस ट्वीट पर लोग बंटे हुए नजर आए।

Found pieces of chicken meat in the “Gobi Manchurian with Corn Fried Rice” that i ordered on @Swiggy from the @tbc_india. What’s worse was Swiggy customer care offered me a compensation of Rs. 70 (!!!) for “offending my religious sentiments”. 1/2 pic.twitter.com/4slmyooYWq — Ko Sesha (@KoSesha) August 17, 2022

You choose from non veg restaurant for your veg food.. Why complaining... — Aravind R (@Aravind53773703) August 17, 2022

It doesn't even look like chicken. How do you know it's chicken ? You've tasted chicken before ? — madrasi (@madrasistamil) August 17, 2022

Sorry about that. But usually the food is packed/sealed by restaurant and given to delivery executive. They cannot see what's inside, so Swiggy is not responsible here. It's the @tbc_india.

I've always had hard time with Swiggy, their support is pathetic, but in the case it's not — shiv (@lightinside) August 17, 2022

