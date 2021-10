LPG Price Hike: महंगाई के झटके के अक्टूबर की शुरुआत, 1736.50 रुपए पहुंचे एलपीजी सिडेंलर के दाम

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। LPG Price Hike. तेल कंपनियों ने अक्टूबर महीने के शुरुआत में ही बड़ा झटका दिया है। हर महीने की तरह अक्टूबर हीन के पहले दिन गैस सिलोंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। तेल कंपनियां ने महीने के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा की और कीमतों में इजाफा किया। देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियों ने अकटूबर महीने से शुरुआती दिन ही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है तो वहीं 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है।

19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 43 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। कामर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए से बढ़कर 1736.50 रुपए कर दी गई है। इसी सिलेंडर की कोलकाता में कीमत 1805.5 रुप, मुंबई में 1685 रुपए चेन्नई में 1867.5 रुपए हो गई है। वहीं 14 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसे 884.5 रुपए पर बरकरार रखा गया है।

English summary

Petroleum companies increase price of commercial LPG cylinders by Rs 43. Price of a 19 kg commercial cylinder in Delhi now Rs 1736.50. On Sept 1st, price of commercial LPG cylinder was increased by Rs 75. New rates effective from today. No change in domestic LPG cylinder rates.