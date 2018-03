Jio कैशबैक ऑफर पाने का आखिरी मौका, चंद घंटों में बंद हो जाएगा प्लान, जानें क्या है फायदे

Business

नई दिल्ली। रिलायंस जियो लगातार लुभावने ऑफर पेश करता रहा है। जियो ने बाकी टेलिकॉम कंपनियों के लिए कड़ी चुनौती पैदा कर दी है। जियो की वजह से बाकी की कंपनियों को प्राइस और डेटा वार से गुजरना पड़ रहा है। जियो ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत कर लोगों को आकर्षित किया। इन्हीं कैशबैक ऑफर्स में से एक ऑफर है Jio Get More Than 100 % कैशबैक ऑफर। जियो का ये कैशबैक ऑफर 15 मार्च तक ही था, अगर आप इस ऑफर को अब तक नहीं ले पाएं है तो बिना देर किए फौरन लें, क्योंकि चंद घंटों बाद ये ऑफर बंद होने जा रहा है।

Reliance Jio extends ‘More than 100% Cashback’ offer till March 15, today is the last day to grab the offer.