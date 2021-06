Bank of Baroda: बैंक ऑफ बड़ौदा में है खाता तो अगले 16 दिनों में निपटा लें ये काम

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, जून 13। अगले कुछ दिनों में बैंकिंग सेक्टर मं कई अहम बदलाव होने वाला है। 30 जून 2021 के बाद से कई बैंकों के आईएफएसकी कोड, चेक बुक में बदलाव होने वाला है। ऐसे में अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आपके लिए जरूरी खबर है। अगर आपने 30 जून तक अपने बैंक खाते से जुड़े इस काम को नहीं निपटाया तो आपको मुश्किल हो सकती है।

जरूरी खबर: 1 जुलाई से बदल जाएगा इस बैंक का IFSC कोड, बेकार हो जाएगा चेकबुक

New IFSC codes for the erstwhile Dena and Vijaya Bank branches can be easily obtained! Please obtain cheque books by 30th June, 2021 with NEW MICR from your Branch or apply through Net Banking / Mobile Banking. Know more https://t.co/D8a4hSpRAi pic.twitter.com/WhsfcneQCg