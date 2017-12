ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेजॉन मांगे आधार तो दें ये जवाब, सोशल मीडिया पर बहस शुरू

नई दिल्ली। वैसे तो तमाम सरकारी सुविधाओं और अपनी पहचान पेश करने के लिए आपको आधार कार्ड या नंबर की जरूरत होती है पर हाल ही में इंटरनेट रिटेलर कंपनी अमेजॉन ने भी मांग रखी। एक कस्टमर ने जब लॉस्ट पैकेजेस यानी सामान न पहुंचने की शिकायत दर्ज कराई तो कंपनी ने ग्राहक से आधार नंबर अपलोड करने को कहा। इसी तरह बेंगलुरु की एप बेस्ड कार रेंटल कंपनी जूमकार ने भी ग्राहकों के लिए बतौर पहचान आधार को अनिवार्य कर दिया है। उसके बिना बुकिंग लेने से ही इनकार कर दिया।

