GST Collection: अक्टूबर 2021 में 1,30,127 करोड़ रुपए पहुंचा जीएसटी कलेक्शन, 24 फीसदी का उछाल

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। फेस्टिवल सीजन का असर जीएसटी कलेक्शन पर भी देखने को मिली है। जीएसटी कलेक्शन में उछाल आया है। पिछले साल अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन के मुकाबले इस साल इसमें 24 फीसदी का उठाल आया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2021 के मुताबिक अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,30,127 करोड़ पर पहुंच गया।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1,30,127 करोड़ में से सीजीएसटी कलेक्शन 23861 करोड़ रुप, SGST कलेक्शन 30,421 करोड़ रुपए, IGST क्लेक्शन 67,361 करोड़ रुप और सेस तौर पर 8484 करोड़ रुपए कलेक्ट किया गया। ये आंकड़ा पिछले साल के आंकड़े से 24 फीसदी अधिक है। वहीं इस साल का सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2021 में सबसे अधिक रहा। अप्रैल 2021 में 1,41,384 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा है।

1 नवंबर से बैंक से पैसा निकालना, जमा करना होगा महंगा, जानें नया नियम

Gross GST revenue collected in October'21 is Rs 1,30,127 crores. The GST revenues for October have been the second-highest ever since the introduction of GST, second only to that in April 2021: Ministry of Finance pic.twitter.com/jp49131dJ4